فولكس فاجن تعتزم تحويل كل شاحناتها التجارية إلى شاحنات كهربائية اعتبارا من 2028

تعتزم مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات تحويل كل أسطولها من الشاحنات التجارية (فان) إلى شاحنات كهربائية اعتبارا من عام 2028.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال كارستن إنترا رئيس قطاع الشاحنات التجارية في فولكس فاجن إن البداية في عام 2028 ستكون بشاحنة كرافتر الكبيرة مشيرا إلى أن الموديلات الأخرى ستليها تدريجيا.

وأضاف إنترا:" نخطط لتغيير متواتر في النموذج وليس تغيير الكل دفعة واحدة، بل سنغير إلى النماذج النظيفة بإيقاع متعقل"، وقال إن من المنتظر أن تنشأ في نهاية المطاف عائلة سيارات كهربائية كاملة في إطار المشروع الذي يحمل اسم "سبيس".

يذكر أن قطاع الشاحنات التجارية التابع لفولكس فاجن ومقره في هانوفر لا يزال يعتمد حتى الآن بالدرجة الأولى في التنقل الكهربائي على موديل آي دي بوز والذي تم إطلاقه في عام 2022، ومن المنتظر أن تطرح فولكس فاجن إصدارا طويلا وآخر رياضيا من هذا الموديل في العام المقبل.

ويعد قرار كهربة كافة أسطول الشاحنات التجارية نتيجة لفشل طلبية كبيرة من أودي (المملوكة لمجموعة فولكس فاجن) التي كانت تعتزم بالأساس إنتاج نموذج كهربائي فاخر جديد في مصنع هانوفر اعتبارا من 2026، لكنها عادت وسحبت هذه الطلبية في آيلول/سبتمبر الماضي. وكبديل أرست مجموعة فولكس فاجن صفقة منصتها الكهربائية على قطاع الشاحنات التجارية في هانوفر.

وقال إنترا إن هذا من شأنه أن يخلق إمكانية لكهربة الأسطول برمته لافتا إلى أن هذه المنصة الجديدة ستتيح لأول مرة إمكانية تطوير عائلة سيارات بالكامل " لم يكن هذا ليصبح ممكنا بدون المنصة التي يجري بناء موديل آي دي بوز عليها".