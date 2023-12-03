الحوثيون: مستمرون في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان على غزة

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أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، استهداف سفينتين تابعتين لإسرائيل قرب مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

وقالت الجماعة في بيان نشره المتحدث العسكري باسمها، "نفذت القوات البحرية عمليةَ استهدافٍ لسفينتين إسرائيليتينِ في بابِ المندب وهما سفينتي "يونتي إكسبلورر" و" نمبر ناين"".

وأوضح البيان "تم استهداف سفينة "يونتي إكسبلورر" بصاروخ بحري وسفينة "نمبر ناين" بطائرةٍ بدون طيار "مسيرة" بحرية".

وشدد البيان على أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القواتِ البحريةِ الحوثية.

وأضاف "قواتنا مستمرة في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيليُ على إخوانِنا الصامدين في قطاعِ غزة".