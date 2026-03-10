تركيا تعلن نشر منظومة باتريوت أمريكية لتعزيز الدفاعات الجوية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، نشر منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» بولاية ملاطيا جنوبي البلاد لدعم جهود حماية المجال الجوي.

وقالت الوزارة في بيان، نقلته وكالة «الأناضول»، إن القوات المسلحة التركية ماضية بعزم في تأمين أمن تركيا وسلامة مواطنيها.

وتقع قاعدة كورجيك الرادارية التابعة للحلف في ملاطية وتوفر بيانات حيوية للحلف وساهمت في تحديد موقع صاروخين باليستيين إيرانيين كانا متجهين نحو تركيا.

وأوضح البيان، أن تركيا وفي ظل التطورات الأخيرة بالمنطقة، تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمن حدودها ومجالها الجوي، وتتشاور في هذا الخصوص مع حلف شمال الأطلسي «الناتو» وحلفائها.

وذكر أنه علاوة على التدابير المتخذة على الصعيد الوطني، تم تعزيز التدابير الجوية والصاروخية من قبل «الناتو» أيضا.

وأفاد بأنه في هذا الإطار، يجري نشر نظام باتريوت في ولاية ملاطيا، لتقديم الدعم لحماية المجال الجوي للبلاد.

وأكد البيان، أن تركيا تبقي قدراتها الدفاعية والأمنية في أعلى مستوى، وستواصل تقييم التطورات بالتعاون والتشاور مع «الناتو» وحلفائها، كما ستواصل بذل الجهود من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

ويأتي نشر المنظومة وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس إعادة نشر أصولها العسكرية المتمركزة حاليا في كوريا الجنوبية، بما في ذلك أنظمة باتريوت.

ولم يتضح بعد من أين سيتم إعادة نشر منظومة باتريوت أو بطارياتها.

وتعد تركيا قوة صاعدة في قطاع الدفاع العالمي وتمتلك ثاني أكبر جيش في الحلف، لكنها تفتقر إلى دفاعات جوية كاملة على الرغم من جهود التطوير واعتمدت على دفاعات حلف شمال الأطلسي المتمركزة في شرق البحر المتوسط في واقعتي الصاروخين الأسبوع الماضي.

وتوجد حاليا في تركيا منظومة باتريوت واحدة، من إسبانيا، كجزء من دفاعات حلف شمال الأطلسي.