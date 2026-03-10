مباحثات تركية قطرية حول قضايا أمنية ودفاعية

أجرى وزير الدفاع التركي يشار جولر، مباحثات مع وزير الدولة لشئون الدفاع القطري، سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما مساء الاثنين، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية على منصة "إن سوسيال" التركية.

وأفاد البيان بأن الجانبين تبادلا الآراء حول قضايا أمنية ودفاعية على الصعيدين الثنائي والإقليمي، ولم يذكر تفاصيل حول فحوى الاتصال.

ويأتي الاتصال بالتوازي مع تطورات متسارعة تشهدها المنطقة منذ 28 فبراير، حيث تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل وما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.