وزير الخارجية الإيراني يستبعد طرح مسألة التفاوض مجددا مع واشنطن

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عن اعتقاده بأن مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة لن تُطرح مجددا، عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي بدأت ضد بلاده يوم 28 فبراير الماضي.

جاء ذلك في حديثه لبرنامج "نيوز آور" على قناة "PBS" الأمريكية، مساء الاثنين، تطرق فيه إلى إمكانية إجراء مفاوضات جديدة مع الإدارة الأمريكية، وما هو متوقع من المرشد الجديد في إيران.

وقال عراقجي: "خلال المفاوضات التي جرت في فبراير بين مسئولين من طهران وواشنطن، قال الأمريكيون إنهم لا ينوون شن هجوم، إلا أن الولايات المتحدة قامت رغم ذلك بمهاجمة بلادنا".

وفي 26 فبراير الفائت، استضافت مدينة جنيف السويسرية، جولة مفاوضات ثالثة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف بتاريخ 18 فبراير الماضي، بعد أن استضافت سلطنة عُمان الجولة الأولى في 6 من الشهر نفسه، وذلك عقب توقف المحادثات على خلفية الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو 2025.

وردا على سؤال حول عدم تعليق المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي على احتمال إجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، قال عراقجي: "ما زال الوقت مبكرا جدا".

وأضاف أن تولي مجتبى خامنئي منصبه يبعث "رسالة استمرارية ونوعا من الاستقرار"، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر تصريحاته ومواقفه التي ستصدر لاحقا.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بمصالح أمريكية في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.