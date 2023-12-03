بورتو يقاسم بنفيكا وسبورتينج صدارة الدوري البرتغالي

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اقتسم بورتو صدارة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم مع بنفيكا وسبورتينج لشبونة بفضل فوزه على مضيفه فاماليكاو 3 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة.

وفي باقي المباريات فاز فيتوريا جيماريش على مضيفه فارينزي 2 /1 وتعادل ريو آفي مع ضيفه إستريلا أمادورا 1 /1 .

ورفع بورتو رصيده إلى 28 نقطة بالتساوي مع بنفيكا وسبورتينج لشبونة في صدارة جدول الترتيب.

وتقدم إيفانيلسون بهدف لبورتو في الدقيقة التاسعة ثم أضاف الإيراني مهدي طارمي الهدف الثاني في الدقيقة 45 وتبعه فرانشيسكو كونسيساو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.