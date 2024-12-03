الجزائر تعلن تضامنها المطلق مع الدولة السورية في مواجهة التهديدات الإرهابية

أكدت الجزائر اليوم الثلاثاء، موقفها الثابت وتضامنها المطلق مع سوريا ، دولةً وشعباً، في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتربص بسيادتها ووحدتها وحرمة أراضيها، وكذا أمنها واستقرارها.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن وزير الدولة أحمد عطاف، أجرى اليوم، مكالمة هاتفية مع نظيره السوري، بسام صباغ.

وأوضح ذات المصدر،أن الاتصال سمح لعطاف بـ"الاطلاع على التطورات الأخيرة للأوضاع بشمال سوريا، وتأكيد موقف الجزائر الثابت وتضامنها المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، دولةً وشعباً، في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتربص بسيادتها ووحدتها وحرمة أراضيها، وكذا أمنها واستقرارها".

كما ذكر أن الوزير السوري، أعرب عن بالغ شكره وتقديره للجزائر نظير تضامنها ودعمها للطلب الذي تقدمت به السلطات السورية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الأممي، وكذا إدراج بند حول التطورات الأخيرة في سوريا خلال الاجتماع الطارئ المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

كانت قوات من المعارضة السورية المسلحة شنت هجمات مفاجئة على عدة مناطق في الشمال السوري، وتمكنت على السيطرة على عدة مدن وقرى أهمها حلب وإدلب.