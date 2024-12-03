خروقات هدنة لبنان تقود أسعار النفط للارتفاع

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، الثلاثاء، مع تهديد إسرائيل بمهاجمة الدولة اللبنانية إذا انهارت الهدنة مع حزب الله فيما يتأهب المستثمرون لإعلان أوبك+ تمديد تخفيضات الإنتاج هذا الأسبوع.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر مكاسبها في أسبوعين إذ صعدت 1.79 دولار، أو 2.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 73.62 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكبر زيادة منذ 18 نوفمبر، وربحت 1.84 دولار أو 2.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 69.94 دولار للبرميل.

وواصل جيش الاحتلال هجماته على من يزعم أنهم مقاتلون لحزب الله يتجاهلون اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. وحث مسئولون لبنانيون كبار واشنطن وباريس على الضغط على إسرائيل للالتزام بالهدنة.

وقال جيوفاني ستانوفو المحلل لدى (يو.بي.إس) إن التهديدات التي يواجهها وقف إطلاق النار تزيد قلق بعض المتعاملين في النفط إزاء التوتر في الشرق الأوسط.

وأضاف ستانوفو أن المتعاملين سيتابعون عن كثب التوتر بين إيران وإسرائيل خلال الأشهر المقبلة على الرغم من أن صراع لبنان لم يؤد إلى اضطراب إمدادات النفط.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من تكهنات بأن يمدد تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، أحدث جولة من تخفيضات الإنتاج عندما يجتمع يوم الخميس.

وقالت أربعة مصادر من أوبك+ لرويترز إن التحالف من المرجح أن يمدد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ويهدف تحالف أوبك+، الذي يضخ نحو نصف إنتاج العالم من النفط، إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج تدريجيا خلال 2025.

لكن التوقعات بفائض المعروض في السوق ضغطت على أسعار النفط، وجرى تداول برنت دون ستة بالمئة تقريبا من متوسط سعره في ديسمبر 2023.

قال سكوت شيلتون محلل الطاقة لدى تي.بي‭ ‬آي.كاب في مذكرة للعملاء، إن تمديد تخفيضات إمدادات أوبك+ سيحد من الفائض ويوفر لسوق النفط هبوطا أقل حدة مقارنة بمعظم التوقعات.

ويقول باحثون ومحللون إن توقعات الطلب العالمي على النفط تظل ضعيفة وإن واردات الخام الصينية من المتوقع أن تصل إلى ذروتها في العام المقبل مع بدء انخفاض الطلب على وقود النقل.