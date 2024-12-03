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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم 6ر4 مليار يورو (8ر4مليار دولار) لتعزيز تقنيات الحياد الكربونى المعروف بـ"صافي صفر انبعاثات" وتصنيع خلايا بطاريات للسيارات الكهربائية والهيدروجين المتجدد.

وسوف يتم استخدام حوالي 4ر3مليار يورو من الإجمالي لتعزيز تطبيق تقنيات التخلص من انبعاثات الكربون في أوروبا، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية.

ويتم تخصيص المبلغ المتبقي وقدره 2ر1 مليار يورو لإنتاج الهيدروجين المتجدد.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا رودريجيز: "تظهر المفوضية التزامها بتحقيق أهدافها المتعلقة بالتخلص من أنبعاثات الكربون، ودعم القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية".

وقالت المفوضية في بيان صحفي إن الإعلان يظهر التزام الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في الوقت الذي يعزز فيه الصناعات المبتكرة في أوروبا.

وسوف يتم تخصيص التمويل من خلال دعوات مختلفة لتقديم مقترحات حتى أبريل 2025.

وتأتي الأموال من عائدات أنظمة تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، وهو نظام تسعير الكربون الخاص بالتكتل.

من المتوقع أن يحقق نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي نحو 40 مليار يورو بين عامي 2020 و2030.