وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، الشكر للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن بيانه بشأن تحرير الأسرى في غزة.

وكان ترامب هدد، الاثنين، بأن الشرق الأوسط سيواجه «الجحيم كلّه» إذا لم يتم إطلاق جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قبل موعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة «تروث سوشال»: «الجميع يتحدث عن (المحتجزين) الذين يحتجزون بعنف شديد وغير إنساني وضد إرادة العالم بأسره في الشرق الأوسط، لكن الأمر كله كلام ولا عمل».

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب أن المسئولين عن ذلك سيتعرضون لضربة أشد مما تعرض له أي شخص آخر في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل، مضيفًا باستخدام الأحرف الكبيرة تعبيراً عن الغضب والصراخ: «أطلقوا سراح (المحتجزين) الآن».

وفي مستهل جلسة الحكومة في مدينة نهاريا، الثلاثاء، قال نتنياهو: «أود أن أشكر الرئيس ترامب على بيانه القوي أمس. هذا تصريح قوي للغاية، يوضح أن هناك جهة واحدة فقط مسؤولة عن هذا الوضع، وهي حماس».

وأضاف: «حماس مطالبة بالإفراج عن (المحتجزين). لقد ركز الرئيس ترامب في المكان الصحيح، على حماس، وليس على الحكومة الإسرائيلية. سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحريرهم، ومن يؤذيهم سيدفع الثمن. وهذا أيضاً ما قاله الرئيس ترامب بالأمس، وهو يعزز هذا التصريح. سنعيد جميع (المحتجزين)».

وتابع: «لن نهدأ حتى نستعيد كل (المحتجزين)، الأحياء والأموات على حد سواء».