بلجيكا ترفض خطة أوروبية لاستخدام الأصول الروسية لدعم قرض لأوكرانيا

رفضت بلجيكا مقترحا قانونيا جديدا من جانب الاتحاد الأوروبي لاستغلال الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض لأوكرانيا.

وجاءت التصريحات قبل ساعات قليلة من توقعات بطرح المفوضية الأوروبية مقترحا قانونيا من شأنه أن يخول التكتل باستخدام ما يصل إلى 210 مليارات يورو "244 مليار دولار" من أصول البنك المركزي الروسي المعطلة لدعم قروض لأوكرانيا فيما تقاوم الهجوم الروسي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، صباح اليوم الأربعاء، قبل اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل "النص الذي سوف تستعرضه المفوضية اليوم لا يتناول مخاوفنا بأسلوب مرضٍ".

ويوجه الرفض المفاجئ صفعة أخرى لمحاولات الاتحاد الأوروبي لإيجاد خطة تمويلية جديدة لأوكرانيا. وفيما تواجه كييف أزمة نقدية في الشهور المقبلة، بدأ ينفد الوقت من المسئولين.

ولطالما اعتبر أغلب قادة الاتحاد الأوروبي أن استخدام الأصول الروسية هي أكثر طريقة مجدية لتزويد أوكرانيا بالمليارات التي تحتاجها فيما تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من عامها الرابع.