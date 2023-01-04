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إيران تدين كاريكاتير شارلي إبدو الذي يصور خامنئي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 10:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 10:35 م

أدانت إيران، نشر المجلة الفرنسية الساخرة شارلي إبدو، لكاريكاتير يصور المرشد الأعلى علي خامنئي.

ووصفت وزارة الخارجية في طهران نشر الكاريكاتير بأنه: "مسيئ وغير ملائم"، اليوم الأربعاء، ذاكرة أن شارلي إبدو تسخر من الساسة الإيرانيين مرارا.

وتضع إيران بالفعل المجلة على قائمتها للعقوبات.

وقال بيان الوزارة: "لن نسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز الحدود المقبولة، وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية بأنه تم استدعاء السفير الفرنسي.

ونشرت شارلي إبدو عدة مشاركات في مسابقة الكارتون "اخرجوا أيها الملالي" اليوم الأربعاء، وتشهد إيران احتجاجات مناهضة للحكومة منذ شهور.

وكتبت المجلة: "أردنا أن ندعم النضال الإيراني من أجل حريتهم عن طريق السخرية من زعيمهم الديني المسن وإلقائه في مزبلة التاريخ".

ويظهر خامنئي في إحدى الرسومات وهو يحاول إنقاذ نفسه من الغرق في بحيرة دم.

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