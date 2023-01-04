رئيس جامعة المنيا يتابع سير أعمال الامتحانات

واصل الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، جولاته التفقدية بمختلف لجان امتحانات كليات الجامعة؛ وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتطبيق جميع الإجراءات المنظمة، حيث تفقد اليوم الأربعاء، لجان امتحانات طلاب كليات "دار العلوم، والآداب، والعلوم، والصيدلة الإكلينيكية".

وأكد الدكتور عصام فرحات، توفير كل سبل الراحة للطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام؛ لتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم.

وشدد على المراقبين بمنع أي طالب من دخول لجنته بالهاتف المحمول نهائيًا، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة المانعة لعمليات الغش، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ لتوفير أقصى درجات الانضباط.

وأشار إلى أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمني والتزامًا بالخريطة الزمنية، مع مراعاة كل الإجازات الدينية للأخوة الأقباط والأعياد القومية.

رافق القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال جولاته التفقدية، عمداء الكليات ووكلائها، وأساتذة المواد الممتحنة ومراقبي اللجان.