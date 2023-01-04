البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في في وسط الصومال

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أدان البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي بتفجير سيارتين مفخختين في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد البرلمان العربي تضامنه التام ووقوفه مع جمهورية الصومال في مواجهة كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره، مطالبا بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.

وأبدى استنكاره الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضه الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي والمواساة للصومال حكومةً وشعبًا وبرلمانًا، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.