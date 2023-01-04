زيلينسكي: روسيا تحشد من تريد التضحية بهم ونحن نحشد العالم المتحضر

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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتعبئة أولئك الذين تريد أن تلقي بهم إلى التهلكة.

وفي خطابه المسائي المعتاد، مساء الثلاثاء ، أضاف زيلينسكي أنه على النقيض فإن بلاده تحشد "العالم المتحضر".

وحذر الرئيس الأوكراني ، خلال اتصالات هاتفية مع رؤساء وزراء كندا وهولندا وبريطانيا والنرويج ،من أن موسكو تجهز لموجة جديدة من التعبئة.

وصرح زيلينسكي بأن أوكرانيا "تستعد لذلك" ، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الدفاعي لبلاده ردا على التهديد المحتمل، وفقا لصحيفة كييف إندبندنت.

وقال الرئيس الأوكراني إنه لا يشك في أن "سادة روسيا الحاليين سيلقون بكل ما تبقى لديهم وكل شخص يمكنهم حشده" لمحاولة قلب مجرى الحرب و"على الأقل تأجيل هزيمتهم".

وشدد على أنه "يجب علينا عرقلة السيناريو الروسي هذا"، معربا عن امتنانه لشركاء بلاده الذين يشاركونه وجهة النظر هذه.

وقال زيلينسكي: "يجب أن تفشل أي محاولة لشن هجوم جديد من جانبهم.وستكون هذه هي الهزيمة النهائية للدولة الإرهابية".

يشار إلى أنه في 30 كانون الأول/ديسمبر ، حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف مواطني روسيا بما يشبه ذلك خلال خطاب بالفيديو، قائلا إن قيادة البلاد تستعد لموجة جديدة من التعبئة وخطط لإغلاق الحدود في غضون أسبوع.