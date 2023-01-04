مطروح: إعادة ترميم 5 مقابر تضررت من الأمطار وفتح الطريق الدولي واستئناف حركة السير في سيدي براني

قال ياسر عامر رئيس مركز ومدينة سيدي براني بمطروح، إنه تم إعادة فتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة الملاحة البرية مرى أخرى؛ بعد أن غمرتها مياه الأمطار، وترميم مقابر قرية شماس التي تعرضت للانهيار والهبوط جراء تعرضها لجرف السيول.

وأوضح عامر، أن 4 وحدات كسح وشفط مياه شاركت في إعادة فتح الطريق الدولي الساحلي، والذي تعرض جزء منه تقدر مسافره بـ10 كيلو مترات، وتم استئناف حركة الملاحة البرية لشاحنات تصدير البضائع إلى ليبيا، وسيارات وحافلات نقل الركاب مرة أخرى.

وقال أحمد النجدي أبو سريع رئيس قرية شماس التابعة لمدينة سيدي براني، أن المقابر التي تعرضت للتلف نتيجة جرف السيول، والتي بلغ عددها 5 مقابر فقط، حيث تعرضت الأسقف الخاصة بها للهبوط، نتيجة قوة دفع المياه وصرف من الجنوب الأعلى إلى الشمال المنخفض.

وتم الدفع بلودر لإعادة ردم المقابر مرة أخرى، ولم تتعرض رفات أو عظام الموتى لأي ضرر أو خروجها من حُفر المقابر.

وتعرضت مدن سيدي براني والنجيلة والسلوم، لسقوط الأمطار بغزارة على مدن القطاع الغربي بمحافظة مطروح؛ ما أدى إلى تعرض الطريق الدولي الساحلي الرابط بين مدينة مرسى مطروح والسلوم، إلى الغرق وتوقف حركة الملاحة البرية به؛ بسبب تجمعات مياه الأمطار، وكميات كبيرة وغير مسبوقة.

وكلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فرق الطوارئ والتدخل السريع، بمعدات وماكينات الشفط المتحركة لتقوم رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بطريق مطروح السلوم بمنطقة الزويدة.

وبدأت فرق الطوارئ بالتعامل مع تراكمات الأمطار بمنطقة الزويدة غرب مرسي مطروح للمساعدة فى رفع كميات الأمطار الهائلة؛ تيسيراً علي المسافرين ومستقلي الطريق، بالتنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الامطار، ومع الجهات المعنية لضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور.