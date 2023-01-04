تراجع أسعار النفط في بداية العام الجديد لأقل من 75 دولارا

واصلت أسعار النفط، تراجعها خلال الأيام الأولى من العام الجديد، في ظل تدهور التوقعات بشأن الطلب مدعومة بتوقعات ركود الاقتصاد الأمريكي وتعثر أداء الاقتصاد الصيني على المدى القريب بسبب فيروس كورونا واعتدال الطقس نسبيا في أوروبا مما يقلل الطلب على الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي تراجع بنسبة 5ر3% إلى أقل من 75 دولارا للبرميل خلال بعض ساعات التعاملات، بعد تراجعه أمس بنسبة 2ر4% في أكبر تراجع له منذ نوفمبر الماضي. كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي لأقل من 80 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك في حين ارتفعت أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين عقب تخفيف قيود احتواء الفيروس، مع تحذيرات من ارتفاع الأعداد مع اقتراب موسم عطلة رأس السنة القمرية الصينية.

وفي الولايات المتحدة، قال ويليام بودلي الرئيس السابق لمجلس احتياط نيويورك، إن استمرار زيادة أسعار الفائدة الأمريكية لكبح جماح التضخم يجعل احتمال ركود الاقتصاد الأمريكي قويا، مضيفا أنه من غير المحتمل أن يكون حادا.

وقال آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إن الركود هو النتيجة الأقوى احتمالا بالنسبة لأكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط في بداية تعاملات اليوم بنسبة 7ر0% إلى 39ر76 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 6ر0% إلى 58ر81 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.

في الوقت نفسه، من المنتظر أن تظهر آثار موجة الثلوج التي ضربت مناطق واسعة من الولايات المتحدة قبل رأس السنة، وأدت إلى توقف العمل في العديد من مصافي التكرير على بيانات مخزون الخام الأمريكي المنتظر صدورها غدا، وبيانات معهد البترول الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وقالت أمريتا شين رئيسة إدارة تحليل سوق النفط في شركة الاستشارات إنيرجي أسبكتس، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: "رأينا موجة ثلوج قوية في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن التوازن في مخزون الخام سيضعف بالفعل"، في إشارة إلى إغلاق مصافي التكرير نتيجة الطقس البارد خلال الأيام الماضية.

وفي الساعة التاسعة من صباح اليوم بتوقيت نيويورك تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6ر2% إلى 90ر74 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، وتراجع سعر خام برنت القياسي بنسبة 9ر2% إلى 75ر79 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.