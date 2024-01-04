 أحمد العوضي يهنئ أبطال «الحريفة» بطرح الفيلم في دور العرض - بوابة الشروق
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أحمد العوضي يهنئ أبطال «الحريفة» بطرح الفيلم في دور العرض

حسام جودة
نشر في: الخميس 4 يناير 2024 - 11:23 م | آخر تحديث: الخميس 4 يناير 2024 - 11:23 م

فاجأ الفنانان أحمد العوضي وعصام السقا، الجمهور المتواجد بإحدى سينمات مصر الجديد؛ لحضور فيلم الإسكندراني؛ لمشاركتهم في مشاهدة الفيلم.

وتقابل "العوضي"، مع أبطال فيلم الحريفة، ومنهم نور خالد النبوي، كزبرة، أحمد غزي، داخل إحدى السينمات، واستقبلهم بالأحضان، وقدم إليهم التهنئة بفيلمهم الجديد.

وقدم بطولة فيلم "الإسكندراني" نخبة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد العوضي في أول تعاون له مع المخرج خالد يوسف، إلى جانب الفنان حسين فهمي، والفنانة زينة، الفنان صلاح عبدالله، الفنان بيومي فؤاد، ومحمود حافظ، والفنان عصام السقا، والفنان محمد رضوان.

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