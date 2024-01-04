المجلس العسكري في ميانمار يفرج عن أكثر من 9600 سجين

أصدر المجلس العسكري في ميانمار قرارا بالعفو عن أكثر من 9652 سجينا اليوم الخميس، بحسب بيان بثته قناة تابعة للجيش.

ويأتي الإفراج عن السجناء بمناسبة الذكرى الـ76 لاستقلال ميانمار عن المملكة المتحدة.

وشمل قرار العفو نحو 114 سجينا أجنبيا، بحسب البيان الصادر عن الجيش. وجاء في البيان أنه تم الإفراج عنهم للحفاظ على العلاقات الودية مع الدول الأخرى.

ولكن لم يتم الإفصاح عن التفاصيل بشأن هؤلاء السجناء.

علاوة على ذلك، لم تعرف أيضا التفاصيل بشأن السجناء السياسيين. وكان أفراد أسر السجناء في انتظارهم أمام سجن انسين سيئ السمعة.

وقال أحد أفراد الأسر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " دخلت أكثر من 20 حافلة للسجن بالفعل. ينتظر أكثر من 700 شخص أمام السجن بمجرد أن سمعوا أنباء العفو".

ووفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهى منظمة تقدم المساعدة في ميانمار، فإن الجيش اعتقل أكثر من 25730 شخصا خلال العامين الماضيين، نحو 20 ألف منهم مازالوا قيد الاحتجاز. كما قتل المجلس العسكري ما لا يقل عن 4277 شخصا.