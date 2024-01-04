شَهِدَ عام 2023،مشاركات استثنائيَّة لمجلس حكماء المسلمين في عددٍ من معارض الكتب الدوليَّة، شَمِلَت "القاهرة ونيودلهي والإسكندرية وأبوظبي والرِّباط وإندونيسيا وإسطنبول"، قدَّم خلالها أكثر من 200 إصدار، تعزِّز قيم التسامح والأخوَّة الإنسانية والتعايش.

وتأتي مشاركة المجلس في هذه المعارض انطلاقًا من رسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتَّسامح، ومد جسور التَّواصل بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم.

واستهلَّ مجلس حكماء المسلمين، مشاركاته في معارض الكتب الدولية خلال عام 2023 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي عُقِدَ في الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير الماضي، وقدَّم 10 مؤلفات جديدة تعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتكافح خطابات الكراهية والعنصريَّة والتعصب، وتقدِّم الحلول الممكنة لمواجهتها، بالإضافة إلى تعزيز الحوار بين الشَّرق والغرب، وترسيخ العيش المشترك بين جميع البشر.

فيما تم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية تضمَّنت موضوعات المرأة المسلمة وتحديات العصر، وحديث الذِّكريات في طلب العلم، وخطوة نحو تعزيز الإخاء الإنساني، والتراث الإسلامي وسبل القراءة وأدوات الفهم، والدعوة إلى اللادينية وخطرها على الإنسانية، بالإضافة إلى تكامل العلوم في الحضارة الإسلاميَّة، والتَّجديد في الفكر الإسلامي، وحجيَّة السنة في التَّشريع الإسلامي.



وشارك مجلس حكماء المسلمين لأوَّل مرة في معرض نيودلهي للكتاب، وهو الأكبر على مستوى آسيا، وذلك خلال الفترة من 25 فبراير إلى 5 مارس 2023؛ حيث حَظِيَ جناح المجلس بإقبالٍ كبيرٍ ولافتٍ من مختلف فئات المجتمع الهندي طيلة أيام المعرض، الذين أشادوا بالإصدارات الفكريَّة والثقافية التي تضمنها الجناح، وخاصَّة الإصدارات العربية التي تتسم بتنوُّع موضوعاتها وثرائها الهادفة إلى تعزيز السلم والتعايش المشترك، والأخوة الإنسانية ونبذ خطاب العنف والتطرف والكراهية، بالإضافة إلى النَّدوات التي استضافها جناح المجلس.

وفي العاصمة الإماراتية أبوظبي، نظَّم مجلس حكماء المسلمين جناحًا استثنائيًّا في الدورة الـ32 من معرض أبوظبي للكتاب، الذي عُقِدَ خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الماضي، وذلك بالمشاركة بأكثر من 165 إصدارًا متنوعًا تعالج أبرز القضايا الفكرية المهمَّة، بالإضافة إلى تقديم برنامج ثقافي متميز يتضمَّن عددًا من الأنشطة والفعاليات التي تناقش قضايا الحوار والتَّسامح والتَّعايش والشباب وصناعة السلام والإنسان والإحسان للبيئة، بما في ذلك عَقد ندوات بعنوان "الهويَّة والمواطنة"، و"مجلس حكماء المسلمين وتعزيز التَّعايش الإنساني"، و"تطلعات الشباب (صناع السلام نموذجًا)"، و"دور مؤسَّسات التعليم في بناء جسور التعاون والتعايش"، و"الإنسان والإحسان للبيئة".

وأتاح المجلس، بمشاركة مميزة في النسخة الثامنة والعشرين بالمعرِض الدولي للكتاب في الرباط، خلال الفترة من 1 إلى 11 يونيو الماضي، الفرصة لزوَّار المعرض محطةً معرفيةً فريدةً للاستمتاع بتجربة استثنائية؛ من خلال الاطلاع على مجموعةٍ من المؤلفات والكتب والمصنَّفات العلميَّة والفكريَّة ذات الأهمية البالغة، بالإضافة إلى تنظيم برنامجٍ متنوعٍ وشاملٍ تضمن ندواتٍ ومحاضراتٍ ومجالس فكرية وعلمية، تعالج عددًا من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوِّعة في"الفكر الإسلامي"، بمشاركة عددٍ من العلماء والمفكِّرين والأدباء والمثقفين وأساتذة الجامعات.

وتضمنت الندوات المُقدمة موضوعات بعنوان "قراءة في قواعد الفهم والتفاهم"، "جهود أفرقة حل النزاعات في إفريقيا" ، و"الصِّراع والنزاع في عالم المسلمين"، و"مظاهر التواصل الحضاري من خلال تحقيق التراث"، و"دور مجلس حكماء المسلمين في خدمة ونشر التراث الإسلامي"، و"تدبير السلم الهوياتي في عالم المسلمين"، فضلًا عن قراءة في كتاب التعدديَّة الدينية والهوياتيَّة، والدين وتحديات العصر.

وواصل مجلس حكماء المسلمين، طوال العام الماضي، إحداث تأثير إيجابي واضح في المجال الثقافي والفكري؛ حيث شارك بجناحٍ خاصٍّ في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بالفترة من 12 إلى 26 يوليو الماضي، وقدَّم خلاله العديد من الإصدارات المتنوِّعة التي تهدف إلى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، ونشر قيم الحوار والتسامح والتَّعايش الإنساني.

وفي شهر سبتمبر الماضي، جاءت مشاركة مجلس حكماء المسلمين في الدورة الـ21 بمعرض الكتاب الإسلامي 2023، الذي عُقِدَ بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وقد حصل جناح مجلس حكماء المسلمين على جائزة أفضل جناح في هذا المعرض، الذي يعد الأكبر من نوعِه في جنوب شرق آسيا للكتاب الإسلامي.

وذلك من بين مئات الهيئات والمؤسسات ودُورِ النشر المحليَّة والدوليَّة المشاركة؛ حيث حَظِيَ هذا الجناح بإشاداتٍ وترحيبٍ كبير على مستوى الفعاليات والأنشطة التي نظَّمها الجناح، التي كانت أبرزها الندوات الثقافية التي ناقشت عددًا من الموضوعات والقضايا الحياتيَّة، بما في ذلك ندوة «الإسلام والسياسة، السلوك السياسي الحضاري»، وندوة "الدين وتغيرات المناخ: مناقشة ومراجعة كتاب "الجيل الأخير: نشاط العالم الإسلامي لمنع تغير المناخ والانقراض البيئي"، وندوة ناقشت المبادئ الإنسانية السامية التي تضمنتها وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقَّعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019.

واختتم مجلس حكماء المسلمين مشاركاته في معارض الكتب الدولية بمعرض إسطنبول للكتاب العربي بنسخته الثامنة، الذي يعد أكبر معرض دولي للكتاب العربي يُقام خارج الدول العربيَّة، وقد شَهِدَ جناح المجلس، الذي تضمن أكثر من 190 إصدارًا متنوعًا في الفكر والثقافة والتراث الإسلامي، إقبالًا ملحوظًا من جميع شرائح المجتمع ومن زوَّار المعرض والمشاركين فيه من مختلف أنحاء العالم.

بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الباحثين البارزين في مجالات متنوِّعة، الذين حرصوا على الاطلاع على إصدارات المجلس الفكرية والثقافيَّة التي تعالج العديد من القضايا والموضوعات المهمَّة.

كما نظَّم ندوتين الأولى بعنوان: "دور مجلس حكماء المسلمين في نشر كتب التراث والفكر الإسلامي"، و"مسيرة الأخوَّة الإنسانيَّة: الإمام الطيب والبابا فرنسيس نموذجًا" التي ركَّزت على وثيقة الأخوة الإنسانية، وأهميتها في الوقت الحاضر، خاصة في ظل ما يشهده العالم من حروبٍ وصراعاتٍ تتطلب نشر قيم السلم والتعايش المشترك.

ومن أبرز إصدارات مجلس حكماء المسلمين المشاركة في معارض الكتب الدولية لعام 2023، كتاب "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب، شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلفه المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الفتوى وضوابطها ومسئولية المفتي والمستفتي" بقلم الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

بالإضافة إلى كتاب "مناهج التفكير في العقيدة" بقلم عماد خفاجي، وكتاب "حرية الفكر في الإسلام" بقلم الصادق عرجون، وكتاب "الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش" بقلم آرون تايلر، وكتاب "قواعد الفَهم والتفاهم" لفضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى بن حمزة عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "السنة وعملها في إثبات الأحكام" بقلم محمد سعاد جلال، من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا".

كما قدَّم المجلس لزوَّاره بمعارض الكتب المختلفة 11 مؤلفًا بقلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين تبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، وهي "مقومات الإسلام"، و"في المنهج الأزهري"، و"في المصطلح الكلامي والصوفي"، و"نظرات في فكر الإمام الأشعري"، و"التراث والتجديد.. مناقشات وردود"، و"أهل السنة والجماعة"، و"حديث في العلل والمقاصد"، و"القول الطيب"، و"إن الدين يسر"، و"آداب وقيم"، و"من دفاتري القديمة".

وانطلاقًا من استمرار المجلس في أداء مهمته الحضارية والثَّقافية، قدَّم مجلس حكماء المسلمين عددًا من الإصدارات الجديدة التابعة للحكماء للنشر 2023، أبرزها: "قواعد الفهم والتفاهم من الفكر واللغة" بقلم الأستاذ الدكتور مصطفى بن حمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، رئيس مجلس العلمي الجهوي للشرق بالمملكة المغربية، وكتاب "السنة وعملها في إثبات الأحكام الشرعية" بقلم محمد سعاد جلال من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "دراسات متشابه النظم في قصص القرآن الكريم" بقلم عبد الغني عوض الراجحي من كبار علماء الأزهر الشريف، وكتاب "تيسير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية" بقلم محمد شمس الدين إبراهيم، وكتاب "محاضرات في التَّوحيد والعقيدة والفكر الحديث" بقلم محمد شمس الدين إبراهيم، وكتاب "منطق حديث" بقلم علي محمد جبر.

وإيمانًا من مجلس حكماء المسلمين بأهمية التَّرجمة وكونها جسرًا بين الحضارات في التواصل البناء، واصل المجلس جهوده في ترجمة الكتب الهادفة لتعزيز السِّلم، فترجم المجلس العديد من الكتب على طريق الأخوَّة والسلام، من أبرزها "التَّسامح الديني في أديان العالم" بقلم الكاتبين جاكوب نيوسنر وبروس شيلتون، كتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" بقلم عددٍ من الباحثين.

ومن المقرَّر أن يشارك المجلس بجناح خاص واستثنائي في معرض القاهرة الدولي للكتاب نهاية الشهر الحالي؛ حيث سيقدم مجموعةً من الإصدارات الجديدة التي تكرِّس مفاهيم التسامح واحترام وقبول الآخر، ونشر قيم الأخوة الإنسانية والتعايش المشترك.