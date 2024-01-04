كيربي: روسيا تستخدم صواريخ كورية شمالية في حربها ضد أوكرانيا

قال جون كيربي مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، في البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن روسيا تستخدم صواريخ من كوريا الشمالية فى حربها ضد أوكرانيا.

ووفقا للمعلومات الأمريكية، سلمت بيونج يانج مؤخرا منصات إطلاق صواريخ باليستية وكثير من الصواريخ الباليستية إلى موسكو.

وأطلقت القوات الروسية، العديد من هذه الأنواع من الصواريخ على أوكرانيا في نهاية العام الماضي.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون العام الماضي فيما زار وزير خارجيته سيرجي لافروف، بيونج يانج في أكتوبر، حيث أكد مجددا على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.