18 شركة تتجنب مسار البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية

تتجنب 18 شركة تقدم خدمات لوجستية مسارها عبر البحر الأحمر في أعقاب عدة هجمات على السفن التجارية، وفقا للمنظمة البحرية الدولية.

وقرر "عدد كبير من الشركات" بالفعل إعادة توجيه سفنها حول جنوب أفريقيا "من أجل الحد من الهجمات على السفن وبالطبع تأثير ذلك على البحارة على وجه الخصوص" ، حسبما قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الأربعاء.

وأعلنت شركة الشحن العملاقة ميرسك يوم الثلاثاء أنها ستعلق حركة الشحن عبر البحر وخليج عدن حتى إشعار آخر.

ومنذ اندلاع حرب غزة، هاجم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مرارا السفن في البحر الأحمر لمنعها من الإبحار نحو إسرائيل. ويعد البحر الأحمر أحد أهم الممرات الملاحية للتجارة العالمية، حيث يربط البحر المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس في مصر.

وتعرضت السفينة "ميرسك هانجتشو" لهجوم يوم السبت بعد مرورها عبر مضيق باب المندب. وقالت الشركة إن السفينة تمكنت في البداية من مواصلة مسارها ، ولكن اقتربت منها لاحقا أربعة قوارب ، حيث تم إطلاق النار منها وجرت محاولات للصعود إلى سفينة الشحن. وتم صد الهجوم بمساعدة طائرة مروحية عسكرية وفريق أمن السفينة.

وتمثل الهجمات "مشكلة دولية كبيرة"، حسبما اشتكت حكومات 12 دولة، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك يوم الأربعاء. ووفقا للبيان، فإن ما يقرب من 15% من التجارة البحرية الدولية تمر عبر البحر الأحمر في طريقها من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي.

ويزيد تحويل مسار الرحلة عبر رأس الرجاء الصالح من التكلفة ويؤخر تسليم البضائع لعدة أسابيع، مما يعرض للخطر في نهاية المطاف حركة الأغذية والوقود والمساعدات الإنسانية المهمة في جميع أنحاء العالم.