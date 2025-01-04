• و«الأهلى فاروس» مستشارا ماليا حصريا ووسيطا للصفقة

أعلنت شركة الأهلى كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، عن الاستحواذ على 93.1 مليون سهم إضافى (46.55٪) من رأس مال شركة إيزيليس من السويدى كابيتال القابضة.

يعزز هذا الاستحواذ التكميلى ملكية الأهلى كابيتال فى رأس مال شركة إيزى ليس بغرض تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير حجم المحفظة التمويلية للشركة واضافة خدمات تمويلية جديدة.

من جانبه قال محمد الأتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى إن الاستحواذ التكميلى بين مساهمى إيزيليس جاء بعد استحواذ الأهلى كابيتال على نسبة 51٪ من رأس مال إيزيليس فى أبريل 2024، لتصبح بذلك اجمالى حصة الأهلى كابيتال فى الشركة 97.55%، وتم إتمامه بنجاح بعد الحصول على كافة الموافقات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة.

وأعرب الأتربى عن اعتزازه بتعزيز استثمارات الأهلى كابيتال فى إيزيليس، مما يعكس رؤية الشركة لقطاع الخدمات المالية فى مصر والتزامها بتعزيز منظومة الخدمات المالية غير المصرفية وبما يؤكد إيمان الشركة بإمكانات قطاع التأجير التمويلى ودوره الهام فى دعم الأعمال فى مختلف القطاعات، مرحبا بزيادة ملكية ودعم الأهلى كابيتال الاستراتيجى للشركة فى تنفيذ رؤية الإدارة للوصول الى منصة رقمية شاملة لتمويل الشركات.

وأشاد الإتربى بكفاءة فريق الإدارة وجودة وتنوع محفظة الشركة التمويلية، مما يدعم الثقة فى قدرة الشركة على تحقيق مكانة بارزة فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة فى ضوء استراتيجية نمو الشركة التى تركز بشكل خاص على توسيع الخدمات الرقمية عبر تطبيقها الجديد.

ومن جانبه أشار كريم سعادة ــ العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة الأهلى كابيتال إلى أن هذا الاستحواذ يمثل خطوة رئيسية فى استراتيجية الأهلى كابيتال لتعزيز نشاط الاقراض ضمن منظومة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاصة بالمجموعة.

وأضاف أن الإدارة المتميزة لشركة إيزيليس والبنية التحتية القوية التى تتمتع بها تمثلان قاعدة صلبة لدفع النمو المستدام والابتكار فى قطاع التأجير التمويلى والتخصيم والعديد من المنتجات التمويلية الأخرى التى تستهدفها الشركة.

وأكد على ثقة إدارة الشركة بأن تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة وتعزز مكانتها كشركة رائدة فى قطاع الخدمات المالية بمصر، خاصة أن نشاط وحجم المحفظة قد تضخم فى فترة وجيزة من عمر الشركة ليس فقط فى مجال التأجير التمويلى بل تم إضافة نشاط التخصيم خلال العام الحالى، إضافة إلى الحصول على موافقة مجلس الإدارة على ضم نشاط التمويل العقارى للشركة والمزمع البدء فيه خلال 2025، مؤكدا ثقته فى أن تدعم الأهلى كابيتال القابضة سياسة التنوع فى المحفظة ودعم التوسعات المستهدفة ليس فقط من خلال زيادة حجم التمويلات بل من خلال عدد من الاستحواذات التى تستهدف تعظيم حجم الشركة وحصتها السوقية.

جدير بالذكر أن إدارة الشركة مستعدة بخطة قوية وواضحة للتوسع الجغرافى بما يتفق مع طموحات الأهلى كابيتال القابضة للتحول بالشركة إلى مؤسسة مالية متكاملة رائدة.

وقد قام مكتب التميمى وشركاه بدور المستشار القانونى للصفقة، بينما عملت الأهلى فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات كمستشار مالى حصرى، والأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية كوسيط حصرى للصفقة.