انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قراراً اتخذه الرئيس الحالي، جو بايدن، يتضمّن تنكيس الأعلام لمدة 30 يوماً، سيُقام خلالها حفل تنصيبه.

وكان بايدن قد أمر بتنكيس الأعلام حداداً على الرئيس الراحل جيمي كارتر، الذي توفي الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ 100 عام، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وقال ترامب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، اليوم السبت: "هذه خطوة غير مسبوقة.. لا أعتقد أنّ أيّ أميركي سيكون سعيداً برؤية علم بلاده منكّساً خلال حفل تنصيب الرئيس المقبل"، لكنّ الديمقراطيين "مبتهجون بذلك للغاية والسبب أنّهم لا يحبّون سوى أنفسهم".

وعلى الرغم من حديث ترامب عن هذا الأمر وقوله "لنرى كيف تسير الأمور"، إلاّ أنّ البيت الأبيض أكّد أنّ قرار تنكيس الأعلام خلال الفترة المقبلة لن يتغيّر.

وتولّى جيمي كارتر، رئاسة الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من عام 1977 إلى 1981، وتوفي في 29 ديسمبر الماضي.

وكان كارتر حائزاً على جائزة نوبل للسلام، وهو أطول رؤساء الولايات المتحدة عمراً.

يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة تُحضّر ليوم تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.