تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح السبت، بتحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق عدة جنوب البلاد.

وقالت في خبر عاجل لها، إن الطيران المسير يحلق منذ ساعات الصباح الأولى، على علو متوسط شمال نهر الليطاني في أجواء منطقة الزهراني.

وأشارت إلى أن الاحتلال الاسرائيلي نفذ عند الساعة 6:30 صباحًا عملية نسف بين الطيبة ورب ثلاثين قضاء مرجعيون.

والخميس الماضي، ارتفعت الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 12 خرقًا، وشملت غارات جوية على ثلاث مناطق في جنوب لبنان، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفق آخر الإحصائيات، يصل إجمالي الخروقات منذ بدء الاتفاق قبل 37 يومًا إلى 353 انتهاكًا.