أمريكا تعتزم بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار إلى إسرائيل

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ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أخطرت الكونجرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها ثمانية مليارات دولار تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية.

وأضاف التقرير، أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ وتشمل قذائف مدفعية وصواريخ جو-جو للطائرات المقاتلة للدفاع ضد تهديدات مثل الطائرات بدون طيار، بحسب ما نقلته وكالة معا الإخبارية.

وأفاد "أكسيوس" نقلاً عن مسئول أمريكي بأن "الرئيس أوضح أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن مواطنيها، بما يتفق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وردع العدوان من إيران والمنظمات المتحالفة معها".

وأشار إلى أن الحزمة تشمل أيضا قنابل ورؤوساً حربية صغيرة القطر.

وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهراً في غزة. ومن المقرر أن يترك الرئيس جو بايدن منصبه في 20 يناير ليخلفه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.