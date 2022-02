مساعد كيروش يتغنى بأداء مدافع المنتخب المصري

تغنى الجنوب إفريقي روجر دي سا، مدرب المنتخب المصري، بالأداء الذي يقدمه محمد عبدالمنعم، مدافع الفراعنة والنادي الأهلي، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء ذلك عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الكاميروني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٣ / ١ ليضرب موعدا مع منتخب السنغال للمنافسة على لقب البطولة يوم الأحد المقبل.

ونشر روجر، صورة له رفقة محمد عبدالمنعم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا عليها: " يا له من لاعب.. انضم للمنتخب المصري منذ 3 شهور فقط.. طفل عظيم كذلك".

تم الاتصال به منذ 3 أشهر لفريق إيجيبت نات. طفل عظيم كذلك!

ونجح عبدالمنعم في تقديم بطولة مميزة في أولى مشاركاته مع المنتخب المصري، في كأس الأمم الإفريقية، وقيادة خط الدفاع في ظل غياب اللاعبين المخضرمين وعلى رأسهم أحمد حجازي الذي أصيب خلال مباراة المغرب في ربع نهائي الكان.

وشارك عبدالمنعم، صاحب الـ22 عاما مع المنتخب في 6 مباريات سواء كأساسي أو كبديل، خلال بطولة كأس الأمم في نسختها الحالية، ونجح في أحراز هدف وقيادة الفراعنة للفوز أمام السودان، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد، بجانب تسجيل هدفين خلال ركلات الترجيح في مباراتي كوت ديفوار في دور الـ16 وأمام الكاميرون في نصف النهائي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد القادم والموافق 6 فبراير، بين مصر والسنغال في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

