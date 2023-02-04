قال المطرب الكبير هاني شاكر، إنه متفرغ حاليا للفن والموسيقى، وذلك بعد استقالته مؤخرا من منصب نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، أنه سيحيي عدة حفلات غنائية مناسبة عيد الحب، تبدأ بلبنان ثم في سوريا وبعد ذلك في دار الأوبرا المصرية.

وتمنى شاكر، أن يحالفه التوفيق في حفلاته الغنائية خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح يولي كل التركيز في الأعمال الغنائية.

وتحدّث نقيب المهن الموسيقية عما يشعر به حاليا بعد رحيله عن هذا المنصب بعدما قدّم استقالته: "الدنيا راقت أوي بجد.. وكنت مضيع وقتي كتير.. ودماغي بقى أهدى كتير".

ومنتصف العام الماضي، تم قبول استقالة هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، وتم في وقت لاحق إجراء انتخابات أسفرت عن انتخاب مصطفى كامل كامل نقيبا.