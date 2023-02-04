 إصابة ضابط بسلاح الجو الهندي و3 من أسرته إثر حادث سير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة ضابط بسلاح الجو الهندي و3 من أسرته إثر حادث سير

(د ب أ)
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 11:15 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 11:15 م

قالت الشرطة الهندية، اليوم السبت، إن ضابطا من سلاح الجو الهندي يبلغ من العمر 37 عاما، وثلاثة من أفراد عائلته، أصيبوا جراء اصطدام دراجتهم النارية، بسيارة في منطقة خليج ماهيم في مدينة مومباي.

وقال مسؤول هندي، إن تدخل شرطي المرور في الوقت المناسب أنقذ حياة ابنة الضابط البالغة من العمر 11 عامًا، والتي أصيبت بجروح خطيرة جراء الحادث، بحسب وكالة برس تراست أوف إنديا.

وأوضح المسؤول، أن المصاب يدعى بيسواجيت داس، وهو ملحق على الفرع الجوي بالعمليات البحرية (إم إيه أو)، وكان مسافرا إلى مدينة باندرا مع زوجته وطفليه، عندما توقفت سيارة بشكل مفاجئ أمام دراجته النارية على جسر ريتي بوندر في ماهيم.

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