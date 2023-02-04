صلاح يشارك مع ليفربول في سقوط مدوي أمام ولفرهامبتون

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خسر ليفربول بشكل مدوي أمام نظيره وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد، وذلك لحساب منافسات الدوري الإنجليزي، في لقاء شهد مشاركة محمد صلاح نجم الريدز.

ولم يمهل وولفرهامبتون ليفربول سوى خمس دقائق فقط ليسجل جويل ماتيب بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الدقيقة 12 ضاعف كريغ داوسون من تقدم وولفرهامبتون وسجل الهدف الثاني لفريقه.

واختتم روبن نيفيس ثلاثية وولفرهامبتون في الدقيقة 71، ليسقط ليفربول بشكل مدوي في لقاء اليوم.

وبتلك النتيجة رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما بات لدى ليفربول 29 نقطة في المركز العاشر.