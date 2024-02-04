ضبط 1100 طن سلع داخل مخازن بقصد حجبها بالإسكندرية والشرقية

تمكنت مباحث التموين من ضبط 1100 طن من السلع داخل مخازن بقصد حجبها بالإسكندرية والشرقية، وذلك خلال ضربة أمنية لمحتكرى السلع.



تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على 3 مخازن بمحافظتى (الإسكندرية - الشرقية) لتجميعهم كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخلهم على قرابة (868 طن دقيق أبيض، 182 طن ذرة صفراء، 57 مستلزمات إنتاج العلف الحيوانى).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.