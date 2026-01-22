المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يتحدث عن تقدم كبير في محادثات السلام الروسية - الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الخميس، إنه تم إحراز "تقدم كبير" في محادثات السلام الروسية الأوكرانية.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تحدث ويتكوف، عن القضية الروسية الأوكرانية في فعالية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا.

وتحدث ويتكوف، عن إحراز "تقدم كبير" في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف: "أعتقد أننا اختزلنا القضية إلى قضية واحدة، وناقشناها، ما يعني أن الوضع قابل للحل".

ومن المتوقع أن يلتقي ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو خلال وقت لاحق اليوم.

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض، مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.