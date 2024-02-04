أكد عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة حفظ القرآن الكريم الدولية في بورسعيد، استمرار فاعليات المنافسة بين المتسابقين المشاركين بالمسابقة لحفظ القرآن الكريم والابتهال والإنشاد الديني، بمسجد الحسين بـنطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد.

ويأتي ذلك تحت إشراف لجنة التحكيم المكونة من الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، والدكتور أحمد عبده، والدكتور محمد العشي، والدكتور حسام صقر، والشيخ محمد رشاد زغلول شيخ الجامع الأزهر.

وأوضح عادل مصيلحي، لـ"الشروق"، أن اللجنة بدأت في سماع الأصوات الحسنة في أحد فروع المسابقة وهو الابتهال الديني للكبار والصغار؛ لمتسابقين من عدة دول.

وأدى خلالها المتسابقون، الابتهالات والأناشيد الدينية؛ ليحصل كل منهم على تقييم اللجنة والتي تحدد الفائز بالمراكز الأولى حيث يكرم في احتفاليه يوم السادس من شهر فبراير المقبل.

وأشار إلى أنه تنافس في فرع الابتهال الديني: "محمد أحمد حسن، من مصر، ومحمد محمد البكري سليم، من مصر، وإلياس وردين من المغرب، وعمر عبدالناصر، من لبنان، ومحمد رضا محمود، من مصر، وإدريس سمار، من جزر القمر، وأيوب نصار، من تركيا، ومحمد ياسر محمود عبدالفتاح، من مصر".

وأضاف المشرف العام والمدير التنفيذي، أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والإنشاد والابتهال الديني تقدم لها أكثر من 1500 متسابق من 78 دولة حول العالم، عبر طريق الأون لاين، وتم تصفيتهم في المراحل الأولى، ووصل للمنافسة على المسابقة الدولية 65 متسابقل من 49 دولة، وأن المسابقة بالدورة السابعة تحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور -رحمه الله-.

وشارك في فاعليات حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد.