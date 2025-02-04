الأمم المتحدة في مصر تستضيف فعاليات لتعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام

استضاف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالتعاون مع الحكومة المصرية، المؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر تحت شعار "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام".

وبحضور أكثر من 200 مشارك، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم رئيسية لتعزيز الشراكات في مجال النمو الأخضر، بالإضافة إلى تأهيل المشروعات الخضراء من خلال برنامج تسريع النمو الأخضر وفرص العمل، وإطلاق الفريق الوطني للعمل الأخضر، وتقديم منصة التعليم الرقمي لتمكين الشباب ليشاركوا كسفراء للنمو الأخضر.

وشارك في الفعاليات ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي (عبر رسالة فيديو مسجلة)، و السفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة و فريج جاكسون، القائم بالأعمال في سفارة الدنمارك.

*أكثر من 200 مشارك بالفعاليات

وجمع الحدث أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك ممثلين رفيعي المستوى من المنظمات الدولية، وقادة الصناعة، ورواد الأعمال، والمدافعين عن قضايا الشباب، مما ساهم في تعزيز الحوار حول سبل العمل القابلة للتنفيذ نحو الاستدامة والابتكار الأخضر.

وأكدت رؤاهم المشتركة على أهمية التعاون بين الأطراف المتعددة لتحقيق تقدم في أجندة التنمية الخضراء في مصر.

*مذكرات لتعزيز الشراكة بشأن النمو الأخصر

وتم توقيع عدة مذكرات تفاهم رئيسية لتعزيز الشراكات من أجل النمو الأخضر، بما في ذلك إبرام اتفاقات مع بنك القاهرة، ومنظمة بلان إنترناشونال، وشركة فودافون.

ويهدف هذه التعاون إلى تعزيز الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب، وتعزيز المبادرات التي تركز على تحقيق الاستدامة.

كما شهد المؤتمر الإطلاق الرسمي للفريق الوطني للعمل الأخضر، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين رواد الأعمال وصانعي السياسات وممثلي القطاع الخاص. كما تم تقديم منصة تعليمية رقمية لتمكين الشباب كسفراء للنمو الأخضر، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لقيادة جهود الاستدامة.

وألقى المشاركون في حلقة النقاش رفيعة المستوى الضوء على النجاحات التي حققها برنامج تسريع النمو الأخضر وفرص العمل المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدنمارك، مع استعراض تأثيره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب.

كما تناول المشاركون التحديات الرئيسية في الاقتصاد الأخضر وأهمية الابتكار المستدام في تحقيق أهداف التنمية في مصر. وقد ركزت المناقشة على الأفكار القابلة للتنفيذ وشجعت على الشراكات من أجل مستقبل مرن وشامل.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هذا البرنامج بدأ برؤية واضحة، تتمثل في الاستثمار في طاقات الشباب وإعدادهم ليكونوا روادًا في بناء مستقبل مستدام.

وأضاف أنه خلال الأشهر الماضية، شهدنا تطورًا ملحوظًا في الأفكار والمشاريع التي قدمها الشباب، والتي تجسدت في مبادرات متميزة تعزز التحول نحو الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية.

وتابع: نؤكد أن هذه ليست نهاية الرحلة، بل بداية جديدة لمزيد من العمل والإنجاز.

*التزام مصر بالنمو الاقتصادي المستدام

بدوره، قال السفير حمدي شعبان، مساعد الوزير ومدير التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية: "يأتي هذا التعاون في ظل التحديات البيئية والاقتصادية، وهو ما يبرز أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن الحكومة المصرية تلتزم بالنمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على البيئة، وقد تجسدت جهود الدولة في التحول الأخضر من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز مفهوم الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية المستدامة، بالإضافة إلى دعم مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، قال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة: "إن النمو الأخضر ليس مجرد شعار بل هو استراتيجية قابلة للتنفيذ نؤيدها ونؤمن بها ونسعى جاهدين لتنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك فرصة لتحقيق النمو المستدام والبيئي والتأثير على الجيل القادم. ولا يوجد تناقض بين الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي المستدام.

و تابع أنه "في مصر، من خلال رؤية 2030، نضع البيئة والاقتصاد المستدام في قلب خططنا التنموية، ونشجع الابتكار وريادة الأعمال الخضراء، وندعم رواد الأعمال من خلال الوصول المناسب إلى التمويل الأخضر لإحداث تغيير حقيقي.

من جهته، قال فراي جاكسون، القائم بأعمال سفارة الدنمارك بالقاهرة: إن التزام الدنمارك بالتحول الأخضر، سواء على المستوى العالمي أو في مصر بشكل خاص، حقق قفزة عملاقة إلى الأمام مع استراتيجيتنا الجديدة لأفريقيا والشراكة الاستراتيجية الرائدة بين مصر والدنمارك، التي تم توقيعها في ديسمبر خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية إلى كوبنهاجن.

*مبادرة الحوار الدنماركي المصري

وأضاف جاكسون: واليوم، نحتفل باستمرار مبادرة الحوار الدنماركي المصري (DEDI)، في آفاق جديدة وشراكة وثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وأوضح أن تركيز مبادرة الحوار على الاستدامة والشباب والمناخ وخلق فرص العمل من خلال التصميم المستدام والأزياء والتثقيف البيئي والحوار بين الشباب، سيمكن الجيل القادم من الريادة في مجال النمو الأخضر ومعالجة التحديات العالمية الحاسمة.

من جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتّي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "يسرني أن أشارك اليوم في استضافة "مؤتمر النمو الأخضر" تحت مظلة برنامجنا الرائد " مبادرة تسريع النمو الأخضر وفرص العمل"، الذي يهدف إلى خلق فرص عمل خضراء للشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات مستدامة من خلال تطوير الأفكار المبتكرة وتوسيع نطاق الحلول