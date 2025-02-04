من المقرر أن يزور الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، القوات الألمانية المتمركزة بالأردن اليوم الثلاثاء في المحطة الثانية من جولته في الشرق الأوسط.

ويتمركز حوالي 150 جنديا ألمانيا في قاعدة الأزرق الجوية، شرقي العاصمة الأردنية عمان.

وسيتوجه شتاينماير، إلى هناك من عمان على متن طائرة إيرباص تابعة للقوات الجوية الألمانية.

وإلى جانب عدد مماثل من القوات في أربيل بشمال العراق، تشارك القوات الألمانية في الانتشار الدولي لمحاربة تنظيم داعش وتحقيق الاستقرار في العراق.

ويتكون الانتشار المعروف باسم "مكافحة داعش / بناء القدرات في العراق" من عملية العزم الصلب ومهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق.

وتوفر القوات الجوية الألمانية، القدرة على النقل الجوي، وتدعم عمليات التحالف بطائرات التزود بالوقود، وتشارك في مراقبة المجال الجوي والبحري، وتساعد أيضا في تدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية.

ومن المقرر أن يجري شتاينماير غدا الأربعاء محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في عمان؛ لمناقشة الوضع في المنطقة. واستقبلت الأردن مئات الآلاف من اللاجئين من جارتها الشمالية سوريا على مدار السنوات الأخيرة.

والتقى شتاينماير، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض أمس الاثنين، في المحطة الأولى من جولته الشرق أوسطية.

ويختتم الرئيس الألماني، جولته بزيارة تركيا، حيث يعتزم مناقشة الوضع في سوريا مع الرئيس رجب طيب أردوغان مساء غد الأربعاء.