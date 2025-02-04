تُختتم غدا الأربعاء فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة للكتاب، الذي أُقيم في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. انطلقت هذه الدورة في 23 يناير 2025 تحت شعار "اقرأ.. في البدء كانت الكلمة"، وشهدت مشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية والدولية، بالإضافة إلى حضور جماهيري كبير.

وكانت قد حلَّت سلطنة عُمان كضيف شرف لهذه الدورة، حيث قدمت جناحًا مميزًا يعكس ثقافتها وتراثها الغني، وشاركت بفعاليات ثقافية متنوعة.

وتم اختيار العالم والمفكر الدكتور أحمد مستجير كشخصية المعرض، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول كشخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في مجالي العلم والأدب.

تضمن المعرض برنامجًا ثقافيًا حافلًا بأكثر من 600 فعالية، شملت ندوات، أمسيات شعرية، ورش عمل، وحفلات توقيع للكتب، مما أتاح للزوار فرصة التفاعل مع نخبة من المثقفين والأدباء.

وشارك في المعرض نحو 1345 دار نشر، و6150 عارضًا من 80 دولة، منها 10 دول تشارك للمرة الأولى، مما يعكس مكانة المعرض كحدث ثقافي عالمي.

وأولى المعرض اهتمامًا خاصًا بالأطفال، حيث تم تنظيم العديد من الأنشطة والورش التفاعلية لتعزيز حب القراءة والإبداع لديهم.

يُذكر أن سعر تذكرة الدخول للمعرض كان 5 جنيهات مصرية، مما جعله متاحًا لشريحة واسعة من الجمهور.

وقد شاركت دار الشروق في المعرض من خلال جناح متكامل بقاعة 1 رقم B29، وجناح للأطفال في قاعة 5 رقم B21، فضلا عن جناح مكتبات الشروق في قاعة ٢ جناح B29

و شهدت أجنحة دار الشروق خلال أيام المعرض استمرارا لحالة النشاط الكبير، والزخم الكبير منذ بداية المعرض وعلى مدار أيام المعرض، إذ تواجد العديد من كتّاب دار الشروق، والذين حرصوا على توقيع نسخ من أعمالهم المختلفة، والتفاعل مع القراء، والتقاط صور تذكارية في الجناح ومع القراء والزوار المختلفين.

كما شهدت هذه الدورة إقبالا كبيرا من الجمهور بمختلف الأعمار والفئات السنية طيلة أيام انعقاده والتي قاربت الأسبوعين، وزادت بشكل ملحوظ يومي الجمعة والسبت بالتزامن مع إجازات نهاية الأسبوع.

وخلال فعاليات المعرض أطلقت "مبادرة المليون كتاب"، بهدف نشر مليون كتاب وتعزيز ثقافة القراءة في العالم العربي. وسعت المبادرة إلى توفير الكتب مجانًا أو بأسعار رمزية، مما مكّن الشباب والطلاب من الوصول إلى مصادر ثقافية غنية، وساهم في نشر الوعي المعرفي.

وشهدت الفعاليات الثقافية للمعرض تنوعًا كبيرًا، حيث تضمنت الندوات الفكرية، وحلقات النقاش، وورش العمل الإبداعية، وشارك بها نخبة من الأدباء والمفكرين في مناقشة قضايا الأدب، والفكر، والإعلام، مع تسليط الضوء على المستجدات الثقافية، مما جعل المعرض منصة رائدة للتبادل الفكري والمعرفي.