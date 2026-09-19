ترامب يدافع عن مساهمة ملياردير روسي في تكاليف حفل زفاف ابنه

دافع دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، عن مساهمة ملياردير روسي، تربطه علاقات بالكرملين، في تكاليف حفل زفاف ابنه.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي، أمس الجمعة، عندما تم سؤاله عما إذا كان من المناسب لابنه قبول المال: "إنه أمر مسموح به تماما"، مضيفًا: "لكن أفهم أنه أعاد المال له".

وتابع أنه سمع أن ابنه لم يكن يريد قبول المال في المقام الأول، مردفًا: "شخصا يعرفه، اعتقد صديقا له أقام له حفل زفاف، إنه أمر شائع للغاية".

وأضاف ترامب، أنه نفسه استضاف حفلات زفاف للعديد من الأشخاص، بما في ذلك في منتجع مار- إيه- لاجو في فلوريدا.

وكانت بيتينا، الزوجة الجديدة لدونالد ترامب الابن، أكدت أن احتفالات عطلة نهاية الأسبوع بزفافها في شهر مايو الماضي قد تم تمويلها جزئيا من قبل شخص تربطه صلات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت بتينا ترامب، في منشور على صفحتها بمنصة إنستجرام صباح يوم الاثنين الماضي حمل توقيع الزوجين، إن ذلك الشخص ويدعى عمر كريمليف، هو "صديق عزيز" وقد "استضاف بسخاء شديد ليلتين مذهلتين من الاحتفالات لنا بعد زفافنا".

وكان موقع بروبابليكا الاستقصائي غير الربحي، قد أفاد يوم الاثنين الماضي، بأن حفل الزفاف الذي جمع بين ترامب الابن وسيدة المجتمع بيتينا أندرسون في جزر البهاما قد تم تمويله بشكل كبير من قبل كريمليف، وهو ملياردير روسي يرأس الاتحاد الدولي للملاكمة.