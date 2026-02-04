ترامب يصف جوستافو بيترو بـ «الرائع» بعد أسابيع من تهديده بعمل عسكري ضد كولومبيا

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الكولومبي جوستافو بيترو في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، لمدة قاربت الساعتين، في لقاء وُصف بالودي، وذلك بعد أسابيع فقط من التهديد باتخاذ إجراء عسكري ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية واتهامه رئيسها بضخ الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب عقب اللقاء إن علاقته وبيترو لم تكن "أفضل العلاقات"، ملمحا إلى أنه شعر بالإهانة من الرئيس الكولومبي لأنه لم يكن يعرفه من قبل ولأنهما لم يلتقيا سابقا.

لكنه أضاف لاحقا أنه غير رأيه، قائلا: "عقدنا اجتماعا جيدا جدا. ووجدته رائعا".

وأوضح ترامب أن الجانبين بحثا التعاون في عمليات مكافحة المخدرات وعددا من القضايا الأخرى.

وجاء هذا الاجتماع بعد تصريحات لترامب قال فيها إن بيترو، الذي واصل انتقاد الرئيس الأمريكي والعملية التي أدت إلى القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، بات أكثر استعدادا للعمل مع إدارته لوقف تدفق المخدرات غير المشروعة من كولومبيا.

وبدا أن مشاعر الود كانت متبادلة بين الجانبين.