أمانو: كوريا الشمالية مستمرة في تشغيل محطة تخصيب اليورانيوم

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية تواصل استخدام محطتها لتخصيب اليورانيوم، وقد مضت قدما في بناء مفاعل نووي، مستشهدا بمعلومات جمعها خبراء نوويون في الوكالة.

وجاء التحديث الذي أطلع أمانو مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليه بعد أن فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في توقيع اتفاق بشأن نزع الأسلحة النووية، حيث قطعا فجأة القمة الثانية لهما، والتي طال انتظارها وعقدت في هانوي الأسبوع الماضي.

وبالرغم من أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مسموح لهم بدخول كوريا الشمالية، إلا أنهم يستخدمون صورا تلتقطها الأقمار الاصطناعية ووثائق متاحة لمراقبة مجمع يونجبيون النووي ، الذي يشتبه في أنه ينتج مواد انشطارية لبرنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.

وقال أمانو :"في مفاعل الماء الخفيف، رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤشرات على أعمال بناء جارية"، مضيفا أن وكالته "واصلت رصد مؤشرات الاستخدام المستمر لمرفق التخصيب بالطرد المركزي المذكور".

وتهتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باليورانيوم المخصب لأنه من الممكن استخدام المادة في الرؤوس الحربية.

كان أمانو ذكر في أغسطس الماضي أن هناك منشأة ثانية بالقرب من يونجبيون تنطبق عليها خصائص موقع تخصيب.

غير أنه قال للصحفيين اليوم الاثنين: "للوقت الحالي ليس لدي ما أضيفه على ما قلته في تقرير آب/أغسطس" بشأن تلك المنشأة.

كما يمكن استخدام المفاعلات التي تعمل بالماء الخفيف لإنتاج مواد خاصة بالأسلحة، عن طريق أخذ قضبان الوقود النووي المستخدمة فيها واستخراج البلوتونيوم الذي تحتوي عليه.

لكن أمانو قال إن خبراءه لم يروا أي علامات على ما يسمى بإعادة معالجة البلوتونيوم في يونجبيون في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن مفاعلا آخر بقوة 5 ميجا وات يوجد في هذا المجمع النووي لم يعمل منذ أوائل كانون أول/ديسمبر.

وقال ترامب في هانوي إن كيم وعد بالحفاظ على وقف تفجيرات التجارب النووية والتجارب الصاروخية.

ومع ذلك ، تريد الولايات المتحدة في نهاية المطاف أن تفكك الدولة الشيوعية منشآتها النووية.