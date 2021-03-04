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حاكم نيويورك يعلن تمسكه بمنصبه ويعتذر للنساء

د ب أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 2:57 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 2:57 ص

 قال حاكم نيويورك أندرو كومو اليوم الأربعاء، إنه لن يستقيل وسط الفضائح المتصاعدة التي تواجهه، لكنه استغل أول تصريحات علنية له منذ ظهور اتهامات له بالتحرش الجنسي للاعتذار عن معاناة النساء من الشعور بعدم الارتياح، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وحث كومو على "انتظار ظهور الحقائق" قبل أن يطلقوا أحكاما. واتهمت ثلاث نساء، كومو، وهو ديمقراطي يحكم ولاية نيويورك لفترة ثالثة، علانية بارتكاب سلوك غير لائق، بما في ذلك مساعدتان سابقتان له وامرأة غريبة عنه تماما.

وقال في مؤتمر صحفي عقب إحاطة إعلامية عن فيروس كورونا: "لن أستقيل"، لقد انتخبني شعب نيويورك. سأقوم بالمهمة التي انتخبني من أجلها شعب الولاية ".

وقال كومو /63 عاما/ إنه "يدعم تماما" حق المرأة في تقديم مزاعم التحرش الجنسي، لكنه نفى لمس أي شخص بطريقة غير لائقة. وأضاف أنه يلمس وجوه "الرجال والنساء والأطفال"، مثلما فعل والده الحاكم السابق ماريو كومو.

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