قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" هو حلف دفاعي، مؤكّدًا أنه لم يسع أبدا للمواجهة مع روسيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الجمعة، أنّ الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة - يقصد العقوبات - لا تستهدف الشعب الروسي وسنواصل تضييق الخناق على الرئيس فلاديمير بوتين.

وتابع بلينكن: "روسيا لم تكن أكثر عزلة من الآن ونحن متحدون أكثر من أي وقت مضى".

ولفت إلى نشر سبعة آلاف فرد من القوات الإضافية لتعزيز حلف الناتو، مع العمل على تكثيف العقوبات على روسيا.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.