السعودية لـ روسيا: الحوار يعالج الأزمة الأوكرانية

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أكد فيه أن تعزيز الحوار هو الطريق الأمثل لمعالجة الأزمة الأوكرانية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاتصال شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها".

كما ناقش الوزيران، حسب الوكالة، "آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا"، وأكد وزير الخارجية السعودي في هذا السياق "على أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم".

وتطرق الجانبان إلى "تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم".

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.