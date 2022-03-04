عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، اتهمت أوكسانا ماركاروفا، سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، روسيا باستخدام قنبلة فراغية خلال غزوها على بلادها، ولكن ليس هناك ردا روسيا على هذا الادعاء.



وتعد هذه القنابل مثيرة للجدل، حيث أنها أكثر تدميرا من المتفجرات التقليدية ذات الحجم المماثل، كما أنها بالغة التأثير، على أي شخص يوجد في دائرة التفجير الذي تحدثه هذه القنابل، حسب تقرير بي بي سي العربية.



فما هي القنابل الحرارية وكيف تعمل ومدي أضرارها، في التقرير التالي نرصد ذلك.



مما تتكون القنابل الحرارية؟

لها مسميات عديدة لكن خطورتها واحدة، تسمي بقنابل الغبار الجوي وقنبلة المتفجرات الهوائية التي تعمل بالوقود، وتتكون من حاوية وقود ذات شحنتين متفجرتين منفصلتين، ويمكن استخدامها كصاروخ أو إسقاطها من الطائرات على شكل قنبلة، وفقاً لوكالة فرانس برس.



وعندما تصل القنبلة إلى هدفها المحدد، تفتح العبوة الأولى الحاوية وتنثر خليط الوقود على نطاق واسع على شكل سحابة، يمكن أن تخترق أي فتحات أو دفاعات غير مغلقة تماما، كما تظهر تأثيرات هذا السلاح في أشد حالاته في الأماكن المغلقة.



لم يتوقف دور القنبلة الفراغية عند ذلك، حيث تفجر شحنة ثانية، تؤدي إلى تكوين كرة نارية ضخمة وحدوث موجة انفجار ضخم، يصاحبه فراغ يمتص كل الأكسجين المحيط بالمكان، كما يمكن للسلاح تدمير المباني المحصنة والمعدات وقتل الناس أو جرحهم، حسب سكاي نيوز العربية.





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تعد هذه القنابل، متعددة الإستخدام، وفي مختلف أغراض ، وتأتي في مجموعة من الأحجام - من بينها الأسلحة التي يستخدمها الجنود الأفراد مثل القنابل اليدوية، وقاذفات الصواريخ المحمولة باليد.



أكبر سلاح حراري



ذكرت بي بي سي، أن روسيا، اختبرت عام 2007، أكبر سلاح حراري لديها، وهو ما يسمى بـ "أبو جميع القنابل"، والذي أحدث انفجارا معادلا لقنبلة تقليدية تزن 44 طنا - مما يجعلها أكبر جهاز متفجر غير نووي في العالم، كما يوجد منها إصدارات ضخمة، بعضها صممت خصيصا لقتل المقاتلين في الكهوف ومجمعات الأنفاق.



استخدامات القنبلة الفراغية

تتميز القنبلة الفراغية المدمر، بتأثيرها البالغ وفائدتها في مواجهة المقاتلين الذين يوجدون في مبان أو مخابئ، لذا فقد تم استخدامها بشكل أساسي في البيئات الحضرية، وهو ما يعد أمرا مهماً مع نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تحاول القوات الروسية السيطرة على العاصمة كييف ومدن رئيسية أخرى في شرق أوكرانيا، طبقاً لما نشرته سكاي نيوز العربية.



ما هي القوانين الدولية لاستخدام القنابل الفراغية؟

لا توجد قوانين دولية تحظر على وجه التحديد استخدامها، ولكن إذا استخدمتها دولة ما لاستهداف سكان مدنيين في المناطق المبنية أو المدارس أو المستشفيات، يمكن أن تعد جريمة حرب بموجب اتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907.



القنابل الحرارية في الحرب العالمية الثانية

ظهر استخدام الأسلحة الحرارية، في الحرب العالمية الثانية، عندما استخدمها الجيش الألماني في البداية، ولكنها لم تُطور على نطاق واسع حتى الستينيات، عندما استخدمتها الولايات المتحدة في فيتنام، وكذلك استخدمتها عام 2001 في محاولة تدمير قوات تنظيم القاعدة المختبئة في كهوف جبال تورا بورا في أفغانستان.



كما استخدمتها روسيا في حربها في الشيشان عام 1999، كذلك أكدت تقارير، استخدام حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أسلحة حرارية روسية الصنع في الحرب الأهلية السورية، حسب تقرير بي بي سي العربية.