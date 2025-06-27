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يواجه أبا في سلوفاكيا تحقيقا بعد ترك طفله، 7 سنوات، في سيارة ساخنة مغلقة في ساحة سيارات خارج متجر كبير، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الجمعة.

وأفاد بيان الشرطة بأن رجال الشرطة في نيترا، غربي سلوفاكيا، أنقذوا الصبي بعدما انتبه المارة لصرخاته اليائسة.

وخلع الصبي قميصه، وغمره العرق وبدت عليه علامات ارتفاع درجة الحرارة. وبرغم حالته، تمكن من التواصل مع رجال الشرطة الذين حطموا الزجاج الأمامي لإخراجه.

وأضاف البيان، أن طبيب طوارئ تم استدعاؤه إلى الموقع لترطيب حرارة جسم الصبي. وبعد العلاج الأولى تبين أنه بحاجة إلى النقل إلى مستشفى.

وذكرت الشرطة أن تفسير الأب أذهلها.

واعترف الأب لدى عودته للسيارة بترك الصبي داخلها كنوع من العقاب بعد خلاف بينهما.