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بلينكن: ملتزمون بالقيام بكل ما في وسعنا لوقف الحرب في أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 5:14 م | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 5:14 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول مع الأوروبيين مواجهة الحرب التي اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شنها.

وأضاف، بلينكن، في كلمة له، مساء اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الحرب في أوكرانيا، متابعًا: «تجاوزنا مرحلة مناطق النفوذ ويجب عدم السماح لبوتين بالإفلات بعدوانه دون محاسبة».

وأكد أنه لا يمكن السماح لدولة بأن تسيطر على جيرانها، فالحرب في أوكرانيا اعتداء على العالم أجمع، مضيفًا أن الحرب في أوكرانيا تنتهك مبادئ النظام العالمي، فهي غير مبررة وتسببت في خسائر ضخمة.

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