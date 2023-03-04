أسيوط: تنفيذ 5 إزالات فورية لمخالفات بناء بحي شرق وغرب

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ 5 حالات إزالة فورية لمخالفات بناء بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجميع المراكز والأحياء؛ لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

ووجه محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء، بنشر فرق رصد ومتابعة لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات، وإزالة المخالفات والتصدي بكل حزم لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية، وهيبة الدولة، وتحسين عملية إدارة الموارد المائية وتوصيل المياه بكفاءة لجميع المنتفعين.

وشدد على تكثيف الحملات، وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف جميع المخالفات والتعديات.

ويتابع المحافظ، تنفيذ الإزالات أولا بأول والرصد المستمر لأي حالات جديدة، وإزالتها في المهد قبل تفاقمها.

وأضاف المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بحي غرب أسيوط نفذت 5 حالات إزالة لمخالفات تمثلت في مخالفة لبناء أعمدة الدور الثالث العلوي بأحد العقارات بمنطقة الزواتين ومخالفة لأعمدة الدور العاشر العلوي بمنطقة المعلمين، ومخالفة في المهد لأعمدة الدور الأرضي بغرب البلد.

وأشار إلى إزالة المخالفات بالكامل ومصادرة المعدات المستخدمة للبناء، واتخاذ الإجراءات القانونية، تحت إشراف عيون إبراهيم رئيس حي غرب، وكرم عبدالحفيظ، وأشرف طنطاوي نائبي رئيس الحي، ومسؤولي الإشغالات.

واستهدفت حملة مكبرة، إزالة مخالفة بناء بأحد العقارات بحي شرق مدينة أسيوط، بمشاركة عبد اللطيف عبد المنعم رئيس الحي، ومروان إبراهيم الشب، وسيد عباس نائبي رئيس الحي، ومسؤولي الإشغالات ومسؤولي المتابعة الميدانية بالمحافظة.