اليابان تستضيف أول اجتماع وزاري حول خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى آسيا

عقدت اليابان وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا، اليوم السبت، أول اجتماع وزاري لها بشأن خفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة الآسيوية سريعة النمو، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها طوكيو العام الماضي.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تقدم اليابان، في الاجتماع الذي يستمر يوما واحدا في العاصمة طوكيو، دعما للبلدان المشاركة في إطار عمل مبادرة مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية من خلال تقنيات جديدة لإزالة الكربون، مثل استخدام الهيدروجين والأمونيا في توليد الطاقة الحرارية وكذلك احتجاز انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ونقلت الوكالة عن خبراء المناخ والطاقة قولهم إن جنوب شرق آسيا يعد مركزا للنمو الاقتصادي ومن ثم نمو الانبعاثات، وإن الجهود المبذولة لإزالة الكربون سيكون لها تأثير كبير على التقدم الإقليمي والعالمي في العمل المناخي.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أعلن عن مفهوم مبادرة مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية في يناير في العام الماضي لدعم إزالة الانبعاثات الكربونية في المنطقة والتعاون في دفع التحول إلى الطاقة النظيفة.

يذكر أن جميع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) انضمت لهذا الإطار، باستثناء ميانمار. وتضم رابطة آسيان كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.