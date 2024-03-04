مجلس اللوردات البريطاني يلحق أول هزيمة بمشروع قانون سوناك لترحيل اللاجئين إلى رواندا



ألحق مجلس اللوردات البريطاني أول هزيمة ببرنامج ترحيل اللاجئين إلى رواندا، الذي طرحه رئيس الوزراء ريشي سوناك، الأمر الذي وضع المجلس غير المنتخب على مسار تصادمي مع الحكومة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأيد مجلس اللوردات بأغلبية 274 صوتا مقابل 172 صوتًا، بفارق 102 صوت، وهذا تحرك لضمان أن يتوافق مشروع القانون، الذي يهدف إلى تمهيد الطريق لإرسال طالبي اللجوء الذين يعبرون القنال في قوارب صغيرة في رحلة ذهاب فقط إلى كيجالي عاصمة رواندا، تماما مع القانون.

ويهدف مشروع القانون المثير للجدل واتفاقية تم توقيعها مع رواندا إلى منع المزيد من الطعون القانونية على خطة الترحيل المتوقفة، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الخطة غير قانونية.

وقالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان، إن التشريع المقترح المتعلق برواندا "يتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وينتهك القانون الدولي.

ولكن داونينج ستريت (مقر رئاسة الوزراء)، قال إن الحكومة لا تزال ملتزمة بإرسال رحلات جوية إلى رواندا "في الربيع.

وكانت أرقام حكومية أولية قد أشارت إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2023 بلغ 29 ألفاً و437 شخصًا.