البحرين: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركا دوليا عاجلا لتفادي مزيد من التصعيد

حذر وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، من التداعيات الإنسانية والاقتصادية الجسيمة لأزمة مضيق هرمز، مؤكدا أنها تمثل تهديدا حقيقيا للاستقرار العالمي.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية، إن الأزمة الحالية في مضيق هرمز تشكل خطرا مباشرا على الأمن الغذائي العالمي، كما تمثل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي، في ظل التوترات المتصاعدة التي تؤثر على حركة الملاحة.

وأشار إلى أن تراجع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بأكثر من 90%، منذ 28 فبراير، يعكس حجم التهديد الذي يواجه إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل التوريد.

وشدد على أن هذه التطورات تتطلب تحركا دوليا عاجلا لتفادي مزيد من التصعيد، وضمان استعادة الاستقرار في أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، شددت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، على أن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه السابق، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت قيادة القوات البحرية في بيان نشرته على صفحتها عبر منصة "إكس"، إن القوات البحرية تعمل على استكمال الاستعدادات العملياتية لتنفيذ الخطة التي أقرّها المسؤولون في إيران، بهدف إرساء ما وصفته بنظام جديد في الخليج العربي.