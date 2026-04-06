إيران: عبور 15 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نقلا عن أحدث البيانات المتعلقة بحركة المرور في مضيق هرمز، بأن 15 سفينة عبرت المضيق بتصريح من إيران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة فارس، أظهرت البيانات أن حركة السفن عبر المضيق لا تزال أقل بنسبة 90% تقريبا عما كانت عليه قبل بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفقا لما وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل محددة حول جنسيات السفن أو طبيعة الشحنات التي تحملها.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توعد ترامب بشن هجمات على محطات الطاقة والجسور الإيرانية ، والبنية التحتية المدنية إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز.

من جانبه، قال نائب مدير الاتصال والمعلومات في مكتب الرئيس الإيراني، في منشور على تطبيق "إكس" إن "إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا عندما يتم تخصيص نظام قانوني جديد نحصل من خلاله على جزء من رسوم العبور لتعويض كافة الخسائر الناجمة عن هذه الحرب" وفقا لما وكالة بلومبرج للأنباء.

وتسببت الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في تراجع كبير في عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز الذي تسلكه السفن التي تحمل 20%من النفط العالمي.